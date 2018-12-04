Nilüfer'e yeni iletişim merkezi

Nilüfer Belediyesi'nin Dağyenice Mahallesi'ne yaptığı Mahalle İletişim Merkezi açılışa hazırlanıyor. Mimarisiyle dikkat çeken binada, mahalle halkının taleplerine cevap verecek birimler de bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi'nin mahallelere kazandırdığı modern Mahalle İletişim Merkezlerinin sayıları giderek artıyor. Nilüfer'in eşsiz güzelliklere sahip Dağyenice Mahallesi de, tam donanımlı bir Mahalle İletişim Merkezi'ne kavuştu. Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Mahalle İletişim Merkezi, açılış için gün sayıyor.

Dağyenice Mahallesi girişinde yapılan ve eşsiz bir manzaraya sahip olan Mahalle İletişim Merkezi, mimarisiyle dikkat çekiyor. Dağyenice Mahalle İletişim Merkezi'nde muhtarlık ve afet deposunun yanı sıra, mahalle sakinlerinin bütün etkinliklerinde kullanabileceği çok amaçlı salon, servis mutfağı, çay ocağı, kahvehane ve bebek bakım odası da bulunuyor.

Halkın bir çok ihtiyacına cevap verecek olan binanın açılışı yakında yapılacak.