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Nilüfer'e yeşil izler bıraktılar

Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırılmış alanlarına bir yenisini daha ekledi.

Hitachi Astemo Türkiye iş birliğiyle 29 Ekim Mahallesi'ndeki 2 bin 500 metrekarelik alana, ıhlamur, akçaağaç ve çınar türlerinden 150 fidan dikildi.


Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rutin çalışmalarının yanı sıra “Ağaçlandırma kampanyası” kapsamında da vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel firmalarla iş birliği yaparak, kentteki yeşil alan sayısını her geçen yıl artırıyor. Nilüfer Belediyesi ve Hitachi Astemo Türkiye iş birliğiyle, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir alana çeşitli türlerden fidan dikildi. Uğur Mumcu Bulvarı ile Turan Dursun Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan 2 bin 500 metrekarelik alana, ıhlamur, akçaağaç ve çınar türündeki fidanlar, toprakla buluştu. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Hitachi Astemo Türkiye yetkilileri, 150 adet fidanı kendi elleriyle dikti. Nilüfer Belediyesi'ne iş birliğinden dolayı teşekkür eden Hitachi Astemo Türkiye Genel Müdürü Murat Bayram, “Geleceğe yeşil izler bırakmak amacıyla bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Nilüfer Belediyesi ile iş birliğini sürdürmek istiyoruz. Verdiği destek için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

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