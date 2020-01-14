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Nilüfer'in 29. kardeş şehri Bayramiç oldu

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, Çanakkale’nin Bayramiç Belediyesi’yle kardeş şehir oldu.

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, Çanakkale'nin Bayramiç Belediyesi'yle kardeş şehir oldu.


Nilüfer Belediyesi ile Bayramiç Belediyesi arasında “kardeş kent” protokolü imzalandı. Halk Evi'nde düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, kardeş şehir protokolüne imza koydu. Her iki ilçe arasında sosyal, kültürel ve sportif alanda iş birliği yapılması ve ortak projeler yürütülmesi de hedefleniyor. Kardeş şehir ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer'in Türkiye'de 12, yurt dışında da 17 kardeş kenti olduğunu belirtti. Erdem, “Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş şehirlerimizle iyi ilişkiler kuruyoruz. Tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalar yürüterek, kardeşlik bağlarımızı güçlü tutuyoruz. İnanıyorum ki Bayramiç Belediyesi'yle de ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Bayramiç Belediyesi Başkanı Mert Uygun da, her iki belediyenin kardeş olmasından duyduğu memnuniyeti dile


getirdi.

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