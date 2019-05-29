Nilüfer'in çevre projesine sanayicilerden destek

Nilüfer Belediyesi'nin ‘Dönüştürücü Eylem' ödülü alan “Çöpe atmıyoruz, toprağa kazandırıyoruz” projesi'ne, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri'nden de destek geldi. Başkan Turgay Erdem'i ziyaret eden BUSİAD Başkanı Hadi Türkay, “Bu konuda iş birliğine hazırız” dedi.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Halk Evi'nde ziyaret ederek, ‘Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı “Çöpe atmıyoruz, toprağa kazandırıyoruz” projesinin değerlendirildiği ziyarette bu konuda belediye ve sanayici iş birliğinin doğuracağı fırsatlar ele alındı. Çevreye duyarlı, üretim ve geri dönüşüm uygulamalarını çok önemsediklerini belirten BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay, “Projeyi yakından takip ediyoruz. Nilüfer ilçesinde birçok sanayi tesisi var ve bu tesislerde özellikle yemekhanelerde çok fazla organik atık ortaya çıkıyor. Bazılarımız işletme bazında kompost gübre üretimini başlatmış olsak da, bu uygulamaları Nilüfer Belediyemiz ile birlikte sistematik ve sürdürülebilir hale getirmek isteriz. Bu konuda iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Atık yağlar gübreye dönüşecek

Başkan Turgay Erdem de, Nilüfer Belediyesi'nin, yatırım finansmanı büyük oranda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) hibesi sağlanarak Ürünlü Mahalle'sinde kuracağı ünitede, ilçedeki pazaryerleri ve restoranlardan toplanacak haftalık bin 400 litre yemek-organik atığın, aylık 650-800 kilogram organik gübreye dönüştürülmesinin planlandığını ifade etti. Erdem, “Projenin, hane halkına ayrıştırma alışkanlığının kazandırılması ve siz değerli sanayicilerimizin de desteği ile çığ gibi büyüyeceğine inanıyorum. Bu örnek proje ile organik atıkların gübreye dönüştürülmesiyle hem doğa dostu, çevreci bir eylem ortaya koyacağız, hem de çiftçilerimiz kazanmış olacak. Yeniden tarımsal alanda kendi kendine yeten bir ülke olmalıyız. Sanayisi gelişmiş bir ülke olmak kadar, tarımsal alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmak da önemli” diye konuştu.