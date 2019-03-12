Nilüfer'in çevreci parkı

Nilüfer Belediyesi'nin şehre kazandırdığı NATO Parkı ve Koşu Yolu, mahalle sakinlerinin gözde mekânı haline geldi.

İki etap olarak yapılan park, Ertuğrul Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi sakinlerinin büyük bir ihtiyacını karşılıyor. Nilüfer'in en büyük parkı olan NATO Parkı ve Koşu Yolu, çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Örnek bir tasarıma sahip parkın 29 Ekim Mahallesi'ndeki ilk etabının en önemli özelliği enerji ve sulama giderlerini çevreci bir şekilde karşılıyor olması. Parkta bu amaçla yer altı sularının depolandığı 72 bin litrelik su deposu yapıldı. NATO Parkı ve Koşu Yolu'nun sulaması bu depodan karşılanarak su sarfiyatını önüne geçiliyor. 72 bin litrelik su deposunun, sulamadan kaynaklı masraflarını üç yıl içinde amorti etmesi bekleniyor.

Nilüfer'in en büyük parklarından biri arasında yer alan NATO Parkı ve Koşu Yolu'nun aydınlatmaları da enerji tasarrufu sağlayan LED ışıklandırmalar kullanılarak tasarlandı. Ayrıca Sapelli (maun) ağacı malzemeden yapılan oyun grubu da parka farklı bir görünüm kazandırdı.

Şehir estetiğine değer katan özelliklerin de yer aldığı parkın ikinci etabında da çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri oyun köyü yer alıyor. Nilüfer Belediyesi'nin iki etap halinde şehre kazandırdığı ve Nilüfer'in en büyük parkı özelliğini taşıyan park toplam 41 bin 500 metrekare alana sahip. Mahalle sakinlerinin rahatlıkla spor yapabilecekleri parkın ilk etabında 570 metre, ikinci etabında da bin 200 metre koşu yolu da yer alıyor. Spor aletleri ve gezi alanlarının yanı sıra parkta oturma grupları da mahallelinin bir araya gelerek sohbet etme imkânı sunuyor.