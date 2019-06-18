İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer'in en güzel bahçeleri belirleniyor

Nilüfer Belediyesi bu yıl da şehrin en güzel bahçelerini belirliyor.


Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği ‘en güzel bahçe yarışması' için bu yıl da süreç başladı. Nilüfer sınırlarında düzenlenen yarışma sadece ‘site bahçesi' kategorisinde yapılıyor. Yarışmaya katılmak isteyen site yönetimleri, 21 Hazirana kadar mahalle muhtarlıklarına elden başvuruda bulunabilecek. Daha sonra da peyzaj mimarı, ziraat mühendisi gibi alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyeleri, 1-7 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunan site bahçelerini gezerek değerlendirmelerini yapacak. Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren sitelere ödülleri, 19 Temmuzda düzenlenecek törende verilecek. Birinci seçilecek sitenin bahçesini gelecek yıla kadar birincilik bayrağı süsleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.