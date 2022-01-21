Nilüfer'in iklim eylem planı paylaşıldı

2022'yi ‘İklim Yılı' ilan eden Nilüfer Belediyesi'nin eylem planı ve hedefleri Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu'nda paylaşıldı.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu çevrimiçi düzenlenen toplantıda çevre yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında fikir alış verişinde bulunmak, iyi uygulama örneklerini

paylaşmak, karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi. Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman'ın açılışını yaptığı toplantıda ilgili kurum ve üye belediyelerin temsilcileri yer aldı. Toplantının uygulama örnekleri bölümünde 2022'yi ‘İklim yılı' ilan eden Nilüfer Belediyesi'nin çevre politikası ve iklim eylem planı paylaşıldı.

Toplantıda bir sunum yaparak Nilüfer sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı üzerine açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin çevre ve iklim değişikliğine duyarlı çalışmalara imza attığını ifade eden Güleş, “Bu yılı iklim yılı ilan ettik ve bu doğrultuda eylem planı hazırladık. Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı, kentsel paydaşların katılımıyla belirlenen ve farklı sektörlerde enerji tüketiminden kaynaklanan salınımların azaltılması için bir yol haritası oluşturmakta. İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi'ni imzalayan ilk belediyelerden biriyiz. Bu kapsamda kentteki karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. İklim Yılı'nda öncelikle her bireyin yapabilecekleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirecek faaliyetler yürüteceğiz. Kentimizdeki yeşil alanları artırma, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çabalarımız artarak devam edecek. Yaşanabilir bir gelecek için 2024 yılına kadar kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını 19 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz, bisiklet yolları ağını da 184 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca, parklarda, yeşil alanlarda, belediye binaları ve sosyal tesislerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulması da hedeflerimiz arasında” dedi. Zerrin Güleş, toplantıda merak edilen sorulara da yanıt verdi.