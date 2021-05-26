Nilüfer'in katılımcılık modeli ödüle aday

Türkiye'de 2002 yılından buyana Stratejik Plan çalışmasını uygulayan ilk belediyelerden olan ve 2020-2024 stratejik plan çalışmaları kapsamında “Benim Mahallem Benim Geleceğim” sloganıyla 64 mahallede çalıştaylar düzenleyerek toplumun bütün kesimlerinin sürece katılımını sağlayan Nilüfer Belediyesi, uyguladığı katılımcılık modeli ile "Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama” ödülüne aday gösterildi.

Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi deneyimlerini paylaşmak ve başarılı uygulamalara görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül sürecine, bu yıl dünya genelinde 202 kent başvuru yaptı.

Bu yıl 15. si yapılan yarışma sürecine “Benim Mahallem Benim Geleceğim” projesiyle başvuru yapan Nilüfer Belediyesi, dünya genelinde ödül oylamasına katılmaya hak kazanan 55 belediye arasında yer aldı.

Vatandaş katılımında en iyi uygulama ödülleri, yapılacak oylamanın ardından Eylül ayında yıllık IOPD konferansında kamuoyuna açıklanacak.