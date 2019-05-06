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Nilüfer'in korolarına ödül

İstanbul’da düzenlenen “7.

İstanbul'da düzenlenen “7. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali”ne katılan Nilüfer Çoksesli Koro, Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Vokal Topluluğu ödüllerle döndü.


Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan korolar, katıldıkları festival ve yarışmalarda aldıkları ödüllerle gururlandırıyor. “7. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali”ne katılan Nilüfer Çoksesli Koro, Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Vokal Topluluğu yine ödüllere değer görüldü.


Bu yıl onur bestecisi olarak Nevit Kodallı'nın belirlendiği festivale, farklı şehirlerden toplam 118 koro katıldı. Büyük ilgi gören festivalde, Nilüfer Çoksesli Koro, Nevit Kodallı'nın “Dök Zülfünü Meydana Gel” eseriyle “Nevit Kodallı Özel Ödülü”ne değer görüldü. Ayrıca Nilüfer Çoksesli Koro “Homojenlik Ödülü” de aldı.


Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Vokal Topluluğu da “Homojenlik Ödülü” alarak Bursa'yı ve Nilüferi başarıyla temsil etti.

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