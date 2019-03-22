Nilüfer'in parklarında çocuklar güvende

Uygulamadan aileler de memnun.

Sağlıklı bir kent oluşturmak adına çok sayıda projeyi hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, çocukların en fazla vakit geçirdikleri parklardaki oyun gruplarını dezenfekte ediyor. Nilüfer Belediyesi ekipleri parklarda düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra, çocukların daha sağlıklı koşullarda gönüllerince eğlenebilmeleri için parkları, insan sağlığına ve canlılara zararı olmayan, toksik kalıntı bırakmayan ve ekolojik yeni nesil dezenfektanla daha da hijyenik duruma getiriyor. Hijyen ekipleri dezenfekte işlemini püskürtme sistemiyle gerçekleştiriyor ve hijyeni kontrol ediyor.

Nilüfer Belediyesi, dezenfekte çalışmasını parklardaki oyun gruplarında, spor aletlerinde ve tüm kent mobilyalarında uygulayarak, daha sağlıklı parklar sunuyor.