Nilüfer'in sosyal girişimcilik projesine BEBKA'dan hibe

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi, projeleriyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) destek almaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi bu defa, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında “Sürdürülebilir Toplumsal Gelişim İçin Sosyal Fayda Üretim Üssü: Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi” isimli projesiyle hibe almaya hak kazandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 yılı Girişimcilik Mâlî Destek Programına, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden yapılan toplam 29 proje başvurusundan 7'sine destek verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı ile ‘Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi Fizibilitesi' projesi, bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştı. Proje kapsamında hazırlanan fizibilite raporunun, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesinin hayata geçirilmesinde önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projeyle, Bursa'da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla çatı bir kuruluş oluşturmak, potansiyel sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak, toplumsal değer taşıyan fikirleri ortaya çıkarmak, geliştirmek ve desteklemek amaçlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi ile sosyal girişimcilik konusunda uygulanabilir bir model geliştirerek diğer yerel yönetimlere de örnek olacak bir merkez oluşturmayı hedefliyor.