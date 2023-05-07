Nilüfer'in sultanları Avrupa'yı garantiledi

com Sultanlar Ligi'nde play-off 5/8 etabında da karşılaştığı Sarıyer Belediyespor'u her iki maçta da yenerek bir üst tura çıktı. Nilüfer'in sultanları Galatasaray HDİ Sigorta ile 5'lik maçı oynamaya hak kazandı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5/8 etabında da karşılaştığı Sarıyer Belediyespor'u İstanbul'da oynadığı ilk maçta 3-0 yenen Nilüfer Belediyespor, bu maçın rövanşını Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirdi. Nilüferli voleybolcular kendi evinde de rakibini zorlu bir mücadelenin ardından 3-1 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve tur atlayan takım oldu.

Karşılaşmanın ilk setine Sarıyer Belediyespor etkili başladı. Set başından set sonuna kadar özellikle hücumda etkili olan İstanbul ekibi ilk seti 25-22 kazandı. İkinci setle birlikte seyircisinin desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor oyunda dengeyi kurdu. Set ortalarına 14-14'lük eşitlikle girildi. Ardından 5-0'lık seri yakalayan mavi yeşil beyazlı voleybolcular bu üstünlüğünü set sonuna kadar taşıdı ve bu seti 25-19 kazanarak durumu 1-1 yaptılar. Üçüncü seti her iki takım karşılıklı sayılarla mücadele içinde götürdü. Set sonlarında file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor bu seti 25-20 kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı . Nilüfer Belediyespor'un 2 set alması ve tur atlamayı garantilemesinden sonra dördüncü sette her iki takım da genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile maça devam etti. Nilüfer'in sultanları bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Nilüferli voleybolcular maç sonu sevinçlerini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Play Off 5/6 etabında oynamaya hak kazanan Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDİ Sigorta ile karşılaşacak. Nilüfer'in sultanları turu geçmesi ve 5. olması halinde ülkemizi CEV Challenge Kupasında, 6. olması durumunda ise Balkan Kupası'nda temsil edecek. Nilüfer Belediyespor ile Galatasaray HDİ Sigorta arasında oynanacak 5/6 etabının ilk maçı 9 Mayıs 2023 Salı günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. Serinin ikinci maçı 12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul'da, seride eşitlik olması halinde üçüncü maç 13 Mayıs 2023 tarihinde yine İstanbul'da oynanacak.