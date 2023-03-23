Nilüfer'in sultanları öğrencilerle buluştu

Nilüfer Belediyesi'nin, gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Sporcular öğrencilerle buluşuyor” etkinliğinde, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Era Okulları öğrencileri ile bir araya gelerek spor hayatlarındaki kariyer basamaklarını anlattı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik kadro ile birlikte Era Okulları'na konuk olarak öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı. Söyleşide spor hayatlarına değinen Nilüfer'in sultanları, öğrencilere en azından bir spor dalıyla ilgilenmeler tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmada konuşan Nilüfer Belediyespor Başantrenörü Vital Haynen, Türkiye kadın voleybol liglerinin dünyanın en prestijli takımlarından oluştuğunu belirterek “Türkiye gerçekten bir voleybol ülkesi” dedi.

Nilüfer Belediyespor'un Slovak yıldızı Nikola Radosova da hem Türkiye'de hem de Bursa'da uyum ve adaptasyon sorunu yaşamadığını söyleyerek “Dünyanın en elit liglerinden birinde, dünya yıldızları ile birlikte oynamaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Kendilerine başarı için her türlü imkanı sağlayan Nilüfer Belediyesi'ne ve Nilüfer Belediyespor idarecilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Takım Kaptanı Hümay Fırıncıoğlu da “Genç ve gelişim gösteren bir kadroya sahibiz. Yakalayacağımız seri galibiyetlerle lig sonunda Avrupa Kupalarına katılan bir sıralama hedefliyoruz ve bunu başaracak güce de sahibiz” diyerek, öğrencileri 25 Mart 2023 Cumartesi günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynayacakları Galatasaray maçına davet etti.

Buluşmada öğrenciler de voleybolculara, spor hayatlarına ilişkin sorular sordu.