Nilüfer'in sultanlarından moralli başlangıç

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında İlbank'ı konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden Nilüfer'in sultanları, bu galibiyetle ligin ikinci yarısına moralli başladı.

Sultanlar Ligi'nde Bursa'nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Voleybol Takımı, galibiyet serisini sürdürüyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında evinde İlbank'ı ağırlayan Nilüfer Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Tamer İşler de, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki maçı tribünden izleyerek, Nilüfer'in sultanlarına destek verdi. 75 dakika süren maçta skor ve oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan Nilüfer Belediyespor, setleri 25-19, 25-11 ve 25-16 gibi farklı skorlarla önde tamamladı. Başantrenör Vital Heynen'in, yeni transfer Amerikalı smaçör Brooke Nuneviller ile genç oyunculara uzun süre şans verdiği maçta Nilüfer Belediyespor, İlbank'ı 3-0 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyet moraliyle başlamış oldu. Bursa temsilcisi bu galibiyetle 14'üncü maçında 9. galibiyetini alarak, puanını 27'ye yükseltti.

Nilüfer'in sultanları 15. hafta maçında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.