Nilüfer'in tarım alanındaki çalışmaları hayranlık uyandırdı

Nilüfer Belediyesi'nin Avrupa Birliği HORİZON 2020 programından hibe almaya hak kazandığı kentsel gıda sistemleri projesinin Danimarka ve Norverçli paydaşları Nilüfer'in gıda sistemi dönüşümünde attığı adımları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Başkan Turgay Erdem'le bir araya gelen uzmanlar özellikle Konaklı'da devam eden Eko-Çiftlik projesinin hayranlık uyandırdığını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi'nin Avrupa Birliği HORİZON 2020 programından hibe almaya hak kazandığı, kısa adı FUSILLI olan “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” projesi devam ediyor. Türkiye'den Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Ukrayna ve Yunanistan'dan farklı kurumları bir araya getiren çalışmalarda pandemi şartları sebebiyle yüz yüze temaslar bir süre ertelenmişti. Pandemi önlemlerinin azalmasıyla birlikte hız kazanan çalışmalar çerçevesinde projenin Danimarka ve Norveçli paydaş temsilcileri Nilüfer'in gıda sistemi dönüşümünde attığı adımları yerinde inceledi.

Oslo Üniversitesi'nden Anders Eika ve Güney Danimarka Üniversitesi'nden Danielle Wilde ile Demir Enerji'den Beril Alpagut ve Baha Kuban'ın yer aldığı heyete Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güneş ile Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay eşlik etti. Alaaddinbey'deki Eko-Bahçe ve Bizim Bahçe, Akçalar Çiftçi Evi, Hasanağa Gıda Merkezi ve Konaklı'daki Eko-Çiftlik projesi ile Nilüfer Kent Konseyi ve Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunan heyet daha sonra Başkan Turgay Erdem'le bir araya geldi. Nilüfer'in gıda ve tarım yatırımları ile birlikte yönetim anlayışından çok etkilendiklerini ifade eden uzmanlar, özellikle Konaklı'da devam eden Eko-Çiftlik Projesi'nin heyecan ve hayranlık uyandırdığını söyledi.

İki günlük inceleme sonrası edindiği izlenimleri paylaşan Güney Danimarka Üniversitesi'nden Danielle Wilde “Burada yaptığınız çalışmaların büyüklüğü ve değeri çok etkileyici. HORİZON 2020 programındaki pek çok şehir sizin projelerinizi örnek almalı. Dünyadaki gıda sistemini değiştirebilmek adına attığınız adımlar çok doğru. Tüm bu işler bir belediyenin gıda, tarım ve katılımcılık alanlarında bizlere nelerin yapılabileceğini gösterdi” dedi.

Ziyaretten ve HORİZON 2020 programı çerçevesinde süren ortak çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem de, “Sizlerden bunları duymak gerçekten önemli. Tarım alanında uyguladığımız çalışmaların projede yer alan diğer paydaşlar tarafından örnek alınması gerektiğini duymak onur verici. Biz her şartta motivasyonumuzu artırarak tarımsal faaliyetlerin gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.