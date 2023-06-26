Nilüfer'in yazıevleri ilham veriyor

İspanyol TV programcısı, şair ve yazar Yolanda Castano ile gazeteci-yazar İsmail Güzelsoy, Gölyazı ve Misi Yazıevi'nde konuk olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Nilüfer'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden yazarlar, yazı evlerinin bulunduğu yerleşimlerin ilham verici olduğunu ve çalışmalarına olumlu katkı yaptığını ifade ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin yazı evleri, Türkiye ve yurt dışından yazar ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. Misi ve Gölyazı'da edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerine kapılarını açan yazı evlerinin konukları bu kez; İspanyol TV programcısı, şair ve yazar Yolanda Castano ile gazeteci-yazar İsmail Güzelsoy oldu.

Kurgu türündeki eserleriyle geniş kitlelere hitap etmeyi başaran İsmail Güzelsoy, Misi Yazıevi ve bölgesinin çalışmalarına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Yaklaşık 1,5 aydır verimli şekilde çalıştığını ifade eden Güzelsoy, “Burası doğanın ortasında sakin bir ortam. Benim son roman çalışmama çok önemli katkı yaptı. Edebiyata sunulan bu tür proje ve mekânların değerini bilmek gerekir. Edebiyat duygu eğitimidir. Bu tür edebi ihtiyaçlara destek olunursa ortaya çok önemli eserler çıkar” dedi.

Misi halkının çok cana yakın ve samimi olduğunu ifade eden Güzelsoy, “Bazen insanın ruhu bedeninden önce gider. Bazı ortamlarda hiç yabancılık çekmezsiniz. Burada da insan hiç yabancılık çekmiyor. Doğa içerisinde huzurlu bir ortam. Burada kaliteli bir çalışma çıkmaması imkansız. Benim romanlarımda da kurgunun yeri önemlidir. Bana da çalışmama odaklanmama büyük katkı sağladı. Bu yazı evlerinin edebiyat dünyasına kazandırılmasına emeği geçenleri kutluyorum. Bu uygulama diğer kurumlara da örnek olmalı” diye konuştu.

Çalışmalarını Göl Yazıevi'nde sürdüren İspanyol TV programcısı, şair ve yazar Yolanda Castano da bölgeye hayranlığını dile getirdi. 7 yaşında şiir yazmaya başladığını ifade eden Costano, birçok ülkede yazı evlerinde kaldığını belirtti. Nilüfer'deki mekânın çok heyecan verici bir yer olduğunu ifade eden Yolanda Castano, “Şiiri çok seviyorum. Bu tür etkileyici mekânlar çalışmalarımdaki kaliteye de yansıyor. Burada ortam gerçekten çok güzel. Kalacağım süre boyunca buraları keşfetmeye çalışacağım. Şu an bir kitap üzerine çalışıyorum ve bu şirin bölge çok renk katacak. Yazar evleri bizim gibi edebiyat üzerine üretim yapan kişilere büyük ilham veriyor. Bu tür projeler şairlerin, yazarların yapıcılık serüvenine olumlu etkiler yapacaktır. Bana bu imkanı sunduğu için Nilüfer Belediyesi ve buraya kaynaşmamı sağlayan bölge halkına çok teşekkür ediyorum. Burası her zaman kalbimde hatırlayacağım bir yer olacak” diye kaydetti.