Nilüfer'in yazıevleri yeni konuklarını ağırlıyor

Yazar ve araştırmacılara rahat bir çalışma ortamı sağlayan Nilüfer Belediyesi Göl Yazıevi ve Misi Yazıevi, yeni dönemde de hem Türkiye'den hem de yurt dışından konuklarını ağırlıyor. Yazıevleri yeni dönemde, edebiyat, kültür ve sanat alanında çalışmalar yürüten 28 konuğa

dingin bir ortamda projelerini yürütme olanağı sunacak.

Nilüfer Belediyesi'nin edebiyat ve sanat dünyasına armağanı olan Göl Yazıevi ile Misi Yazıevi, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yazar, şair, çevirmen, akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını sakin ve ilham veren bir atmosferde sürdürmesine ve tamamlamalarına olanak sağlayan yazıevleri, yeni sezonda da büyük ilgi görüyor. 2020-2021 sezonu için Türkiye'nin yanı sıra Kanada, İran, Arjantin, Arnavutluk gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden de konuklar ağırlayacak olan Göl Yazıevi ile Misi Yazıevi'ne, bu yıl 28 başvuru kabul edildi.

Bu isimlerden ilki olan yazar Levent Turhan Gümüş ile çizer Betül Sinanoğlu, Misi Yazıevi'nin ilk konukları oldu. Çalışmalarını Misi Yazıevi'nde sürdüren Gümüş ile Sinanoğlu, zamanlarını çok verimli bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Misi'yi, tarihi ve doğal güzellikleriyle çekici bir yer olarak nitelendiren Gümüş, bu atmosferin kendisine ilham verdiğini dile getirdi. Gümüş, “Misi'de, binlerce yıllık tarihi geçmişi görebiliyorsunuz. Burada kendinizi dağın içinde kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Çok az dış ses var. Doğa ve kuş sesleri eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ses, sizi yazmaya teşvik ediyor. Efsanesi olmayan köy yoktur. Bunları düşününce bana, ‘Misi Masalları Efsanesi' çalışması yapma isteği geldi” şeklinde konuştu. Misi Yazıevi'nde kaldığı süre boyunca “Güneşli Bahçe” adlı öyküsünü büyük ölçüde tamamlayacağını ifade eden Levent Turhan Gümüş, “Bu mekân çok keyifli. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu evlerin çoğalmasını umuyorum” dedi.

Levent Turhan Gümüş'ün “Güneşli Bahçe” adlı eseri üzerine çalıştığını belirten çizer Betül Sinanoğlu da, Misi Yazıevi'nin sunduğu ortam sayesinde, kişinin sadece işine odaklandığını söyledi. Sinanoğlu, “Açıkçası böyle bir yer beklemiyordum. Doğanın içinde çok güzel bir yer. Gelir gelmez hemen çalışmaya başladık. Zamanımız çok verimli geçiyor. Devam eden diğer çalışmalarımı da burada geliştiriyorum. Burada insan sadece işine yoğunlaşıyor. Nilüfer Belediyesi'ne böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göl Yazıevi ile Misi Yazıevi'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, yazıevlerinde bugüne kadar 50'yi aşkın konuğu ağırladıklarını belirtti. Katılımcıların, seçici kurul tarafından belirlendiğini söyleyen Başkan Erdem, “Edebiyat, sanat ve bilim alanında üreten insanların, çalışmalarını sürdürmelerine destek vermek bizim için çok değerli” dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Misi Yazıevi ile Göl Yazıevi'nin, düzenlenen etkinliklerle okurların, yazarlarla buluştuğu mekânlar olduğunu da dile getirdi.