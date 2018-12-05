Nilüferköy'de kaçak inşaat yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan iki katlı bina inşaatını yıktı.

Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Nilüferköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak yapılan iki katlı bina inşaatını yıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı içerisinde yapıldığı ve İmar Barışı kapsamına girmediği tespit edilen kaçak bina, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini ve mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini belirtti.