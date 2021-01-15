Nilüferli atlet Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Milli Atleti Hakan Cira Türkiye'yi Japonya'daki Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek için aralıksız çalışıyor.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Milli Atleti Hakan Cira, bu yıl Japonya'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefiyle çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

100 ve 200 metre Türkiye rekortmeni milli atlet, antrenörü Sedat Özdemir nezaretinde, Antalya, Mersin ve Trabzon'da antrenmanlarını sürdürüyor. Olimpiyat öncesi sırasıyla Dubai, Tunus ve İtalya'da uluslararası yarış koşacak olan Hakan Cira, Haziran ayında Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Milli Atlet Hakan Cira, en büyük hedefinin önümüzdeki Eylül ayıında yapılacak olan oyunlarda, Türk bayrağını göndere çektirip Türkiye'ye madalya kazandırmak; Bursa'yı ve Nilüfer'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.