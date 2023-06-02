Nilüferli atletler 17 madalya kazandı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile başarılarına yenisini ekledi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiriyorlar. Nilüfer Belediyesi GESK bu defa Konya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda çok sayıda başarı elde ederek Bursa'yı gururlandırdı. Sporculardan Enes Bilgili B1 U17 kategorisinde disk atmada altın, 100 metrede gümüş madalya kazanırken, B3 Büyük Kadınlar'da Esmagül Çiçek 100 metrede altın, 200 metrede gümüş madalya, B2 Büyük Kadınlar'da Rabia Baykan 200 metrede altın, 100 metrede gümüş madalya kazandı.

B3 Büyük Kadınlar Cemile Özbek de 100 metre ve 200 metrede bronz madalya alırken

B3 Büyük Erkekler'de Nurullah Aksın 100 metrede altın, 400 metrede bronz madalya;

B2 Büyük Kadınlar'da Tuğçe Aslan disk atma ve cirit atmada gümüş madalya;

B3 Büyük Erkekler'de Bayram Sevinç 5 bin metrede altın, bin 500 metrede gümüş madalya; B2 Büyük Erkekler'de Özcan Güler 5 bin metrede altın, bin 500 metrede bronz madalya;

B2 Büyük Erkekler kategorisinde de İbrahim Yıldız uzun atlamada gümüş madalya hak etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularını ve antrenörlerini ayrı ayrı kutlayarak başarılarını devamını diledi.