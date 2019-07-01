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Nilüferli atletler Tunus'tan 3 madalya ile döndü

Tunus’ta düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7.

Tunus'ta düzenlenen 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden millî sporcular Mustafa Küçük ve Fatih Bayer, yarışlardan üç madalyayla döndü.


28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Tunus'ta yapılan 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix 7. Etabı'nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün millî sporcuları Mustafa Küçük ve Fatih Bayer de yarıştı. Sporcular yarışlarda büyük başarı elde etti.


Milli atlet Mustafa Küçük, 100 metrede ikinci, 200 metre yarışında da üçüncü olarak 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. Milli atlet Fatih Bayer de 400 metrede üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


Elde edilen başarının sevindirici olduğunu söyleyen Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç “Ülkemize ve Nilüfer Belediyesi'ne 3 madalya kazandıran sporcularımızı kutluyoruz. Bize verdikleri desteklerden dolayı da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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