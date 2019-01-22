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Nilüferli atletlerden bir başarı daha

U14 Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda müsabakalara katılan Nilüfer Belediyesporlu genç atletler, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.

U14 Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda müsabakalara katılan Nilüfer Belediyesporlu genç atletler, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu.


Nilüfer Belediyespor'un atletleri başarılarına yenilerini ekledi. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda 19-20 Ocak tarihlerinde yapılan U14 Turkcell Türkiye Salon Şampiyonası'nda Nilüfer Belediyesporlu genç atletler çeşitli kategorilerde derece elde etti. 2006 doğumlular kategorisinde Nilüfer Belediyesporlu Ali Asaf Parlak 200 metre koşuda 28.80'lik derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Yine Ali Asaf Parlak uzun atlama dalında 4.80 santimlik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. 2005 doğumlular kategorisinde de Tuğra Alp, Mehmet Efe Aydın, Yuşa Sel ve Emre Şen'den oluşan 4x200 metre bayrak takımı 1.49.90'lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü oldu.


Şampiyona da ayrıca 2005 doğumlular kategorisinde Nilüfer Belediyesporlu Tuğra Alp 60 metre engellide 9,56'lık derecesiyle, Ayhan Köse de yüksek atlamada 1,50'lik derecesiyle Türkiye altıncısı oldular.


Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey dereceye giren Nilüfer Belediyesporlu atletleri tebrik ederek, “Türkiye genelinde 843 sporcu içinden sıyrılarak dereceye giren bütün atletlerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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