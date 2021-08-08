Nilüferli çocuklar sanatla iç içe

Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği “Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesine katılan çocuklar, resim atölyesinde kendini geliştirme fırsatı bulurken, gitar ve ritim atölyelerinde de yeni enstrümanlarla tanışıp müzik yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği atölyelerle her yaştan insanın, sanatla iç içe olmasına olanak sağlıyor. 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen “Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesi de, kent merkezine uzak mahallelerdeki çocukları resim, gitar ve ritimle buluşturuyor. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen yaz dönemi atölyelerine katılan çocuklar, öğrenmeyi keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Hasanağa, Büyükbalıklı, Misi, Fadıllı, Konaklı, Üçevler ve Çalı Mahalleleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen atölyelere katılım, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda tutuluyor. Çocuklar, Nilüfer Belediyesi tarafından kendilerine verilen materyal ve enstrümanlarla atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyor.

“Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesine katılan Fadıllı Mahallesi'ndeki çocuklar doğanın muhteşem güzelliği altında sanatsal etkinliklerde bulunuyor. Uluabat Gölü kenarında gerçekleştirilen resim ve gitar atölyelerine katılan Fadıllılı çocuklar, eşsiz manzaradan ilham alarak bir yandan resim çizerken, diğer bir yandan da kuş sesleri eşliğinde notalar çalmayı öğreniyor.

Çalı Mahallesi çocukları da Kadın ve Çocuk Akademisi'nde sanat atölyelerine katılıyor.

“Nilüfer'in Çocukları Sanatla Büyüyor” projesinin en keyifli atölyelerinden biri olan ritim atölyesine katılan çocuklar darbuka, djembe, shaker, marakas ve cowbell gibi enstrümanlarla tanışarak müzik yapıyor. Eğitmenler eşliğinde bu enstrümanları kullanan çocuklar, müzik yaparken takım çalışmasını da öğreniyor.