Nilüferli çocuklara açık havada tiyatro

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonunda seyirciyi açık havada tiyatro ile buluşturacak çalışmalarını, “Renkli Olsun Yarınlar” adlı çocuk oyunu ile Konaklı Mahallesi'nden başlattı.

Pandemi süresince tiyatro severleri yalnız bırakmayan ve her fırsatta dijital platformlarda seyircileriyle buluşan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 2021-2022 sezonuna açık hava oyunlarıyla başladı. Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban öncülüğünde yeni bir repertuarla sezonu açan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, öncelikle çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yerel tiyatroları destelemek amacıyla ortaklaşa hayata geçirdiği 5 çocuk oyunu projesinden 3 oyun, yaz boyunca mahalle ve köylerde ücretsiz olarak sahne alacak. Bu oyunların ilki olan “Renkli Olsun Yarınlar” adlı çocuk oyunu, Kafa Sanat işbirliğiyle Konaklı Mahallesi'nde sahnelendi.

Küçük sanatseverler, Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi bahçesinde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterdi. Açık havada, yıldızların altında tiyatro izleme keyfi yaşayan çocuklar, eğlenceli bir akşam geçirdi. Mavi, yeşil ve kahverengi kalemlerin bir anda canlanmasıyla başlayan oyun; renkleri oluşturan bireylerin, kendi renklerinin güzelliklerini överken, aslında birbirlerini tamamladıklarını fark etmelerini sağlıyor.

Proje kapsamında Ürünlü, İrfaniye, Akçalar ve Badırga mahalleleri de tiyatro oyunlarıyla buluşacak. “Aylak” isimli gölge oyunu 13 Temmuz Salı günü Ürünlü, 16 Temmuz Cuma günü de İrfaniye Mahallesi'nde çocuklarla buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli motiflerinin bir araya geldiği; doğal sebze ve meyvenin önemini vurgulayan, hormonu, doğal olmayanı ve sağlıksız olanı Karagöz'ün dünyasıyla eleştiren “Bir Avuç Tohum” isimli gölge oyunu da, 17 Temmuz Cumartesi günü Akçalar Mahallesi'nde, 18 Temmuz Pazar günü de Badırga Mahallesi'nde sahnelenecek.