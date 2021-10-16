Nilüferli çocuklara “Yeni Nesil Üretim Atölyeleri”

Çocukların, ahşap şekillendirme, robotik ve kodlama eğitimleri alarak grup çalışmasıyla üretecekleri özgün tasarımlı projeler, düzenlenecek proje fuarında sergilenecek. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki Nilüfer İnovasyon Merkezi, pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlediği atölye ve eğitimlerini, pandemi kuralları çerçevesinde yeniden yüz yüze yapmaya başladı. Nilüfer Belediyesi'nin, gençleri ve çocukları geleceğe hazırlamak, dünyada hızla yayılan “Kendin yap” kültürünü kentte yaygınlaştırmak amacıyla Nilüfer İnovasyon Merkezi bünyesinde hayata geçirdiği Atölye Nilüfer'de, projeler üretilmeye devam ediliyor. Daha önce “Online Kodlama”, “3 Boyutlu Yazıcı ve Modelleme”, “Bilgisayar Oyunu Yapma” ve “Online Temel Elektronik” gibi eğitimler gerçekleştiren Atölye Nilüfer, bu kez “Yeni Nesil Üretim Atölyeleri” programını başlattı. Kültür, Hasanağa, Çalı, Konaklı, Fethiye ve Büyükbalıklı Mahallelerinde bulunan Kadın ve Çocuk Akademileri'ne yönelik düzenlenen atölye programına, Atölye Nilüfer Fethiye ve Atölye Nilüfer Karaman ev sahipliği yapıyor. Eğitime katılan çocuklar, ahşap şekillendirme, robotik ve kodlama eğitimleri alarak, grup çalışmasıyla özgün tasarımlı mini vinç, otomatik kapı, trafik lambası, park yerini bulan ve kamera ile kontrol edilebilen arabalar, müzik enstrümanları gibi çeşitli projeler üretecek. Yeni Nesil Üretim Atölyeleri'nin ilk konukları, Kültür Mahallesi Kadın ve Çocuk Akademisi oldu. Akademinin 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, Atölye Nilüfer Fethiye'de iki hafta sürecek olan atölyede mini vinç, otomatik kapı, trafik lambası projelerini gerçekleştirecek. Eğitimin ilk gününde, Atölye Nilüfer eğitmenleri Elif Olgun Tuna ve Zafer Turan'dan ahşap şekillendirme, robotik ve kodlama konularında temel bilgiler edinen çocuklar, ardından grup çalışmasıyla projelerini tasarladı. Torna tezgahının başına geçerek ahşap şekillendirme uygulaması yapan çocuklar, projelerinin iskeletini oluşturdu. Çocuklar, robotik montajı ile kodlamasını da kendileri yaparak, projelerini tamamlamış olacak. Atölyenin heyecan verici olduğunu ifade eden çocuklar, hayal ettiklerini Atölye Nilüfer'de gerçekleştirme fırsatı bulduklarını dile getirdiler. Yeni Nesil Üretim Atölyeleri'nde ortaya çıkan özgün tasarımlı üretimlerin tümü, düzenlenecek proje fuarında sergilenecek.