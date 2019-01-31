Nilüferli çocukların harcında sanat var

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Beton Tasarım Atölyesi'ne katılan Üçevler Mahallesi çocukları, sömestr tatilini verimli geçirdi. Atölyede harç karıp kalıba döken çocuklar, hayâl dünyalarını boyalarla betona yansıttı.

Nilüfer Belediyesi, sömestr tatilinde Beton Tasarım Atölyesi açtı. Tuba Okat ve Emine Karademir'in eğitmenliğinde Üçevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen atölyeye 75 çocuk katıldı. Çocuklar önce harç karmayı öğrendi, daha sonra karılan harçları plastik kalıplara döktü. Kalıplardaki harcın betona dönüşmesiyle birlikte çocuklar hayâl dünyalarını boyalarla resmetti.

Beton Tasarım Atölyesi hocalarından Tuba Okat, hedeflerinin çocukların hayal dünyalarını geliştirmek ve sömestr tatilinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Tuba Okat, "Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Beton Tasarım Atölyesi'nde çocuklar hem eğlendi hem de harcın karılışını, nasıl betona dönüştüğünü öğrendi. Bütün bu yaptıklarını en sonunda da boyayarak sanata dönüştürdüler. Maksadımız sömestr tatilinde çocuklarımızı bilgisayar ya da cep telefonlarından uzaklaştırarak sosyal faaliyetlerle buluşturmak" diye konuştu.