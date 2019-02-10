Nilüferli gençler Başkan Aktaş'ı bağrına bastı

Seçim çalışması kapsamında Bursa'yı mahalle mahalle, sokak sokak gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer'de gençlerle buluştu. Nilüfer'li gençler Aktaş'ı dinleyip başarı dileklerinde bulundu.

Nilüfer ilçesi Eker Meydan'da bulunan kafeleri gezip gençlerin masasına oturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile gençler samimi sohbetler etti. Aktaş'ın yaptığı esprilere, gençler kahkaha atarak karşılık verdi. Giresunlular ve Elazığlılar derneklerini de ziyaret eden Aktaş, daha sonra bir çiftin nikahını kıydı. Yaptığı ziyaretlerde konuşan Aktaş, “ Ben göreve geldikten sonra 14 bin kişiye sordum. Bursa'nın en öncelikli problemi nedir diye. Her sorduğum kişi birinci sorun olarak trafik ve ulaşım dedi. Kimi otobüsler eski, kimi park edecek yer yok diyor. Bir başkası trafik yavaş ilerliyor, metro pahalı, istasyonlar kalitesiz diye sıkıntılarını iletti. Her sorduğum, trafik ve ulaşımla ilgili konuları söyledi. İkinci sıkıntı ise yeşil Bursa artık, oldu gri Bursa diyorlar. Biz kendimize bir yol haritası belirledik. Ulaşımla ilgili birinci ve ikinci aşamada ne yapılacağı belli, ben raylı sistemde iki kez indirim yaptım. Bana dediler ki siyaseten göz boyamaya çalışıyorsun alakası yok kaynağı nereden buldun diye soruyorlar. Belediye'nin zarar eden tüm birimlerini kapattım. Zarar eden şeyi neden tutayım ki” dedi.

Mali tablo açısından sıkıntılı bir dönemde göreve geldiğini hatırlatan Aktaş, “Göreve geldiğimde dönemimle alakası olmayan 250 milyon lira para ödedim. Yolumuzu, önümüzü mümkün olduğu kadar açmaya çalışıyoruz. Bursa Emlak Müşavirleri Odasının toplantısına katıldım. Benden önce Nilüfer Belediye Başkanı konuştu. Dedi ki Nilüfer'de yanlış kentsel dönüşüm yaptınız. Ben de dedim ki hadi o kararları Büyükşehir meclisi almıştı. 'Suçlu Recep Altepe diyorsun', sen ruhsatları neden verdin. Bu binaların ruhsatlarını kim verdi. Yeşil alanlara binaları kimler yaptırdı. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. Hiç kaçak güreşmeye gerek yok” şeklinde konuştu.