Nilüferli gençlere “Toplum 5.0” eğitimi

Nilüfer Belediyesi'nin, BUMKAD, ÇYDD ve Habitat iş birliğiyle gençleri, geleceğin dünyasıyla tanıştırmak ve bu alanda temel seviyede yetkinlik kazanmalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Toplum 5.0” eğitim programı sona erdi. 6 hafta süren eğitim programının sonunda gençler, düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD) koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi, Habitat Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şubesi (ÇYDD) iş birliğiyle düzenlenen “Toplum 5.0” eğitimleri sona erdi. Dijitalleşme ve yapay zekanın, toplumsal yaşamdaki etkilerinin her yönüyle değerlendirildiği, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı, büyüme ve kalkınmayı amaçlayan bir toplum modeli olan Toplum 5.0 konusunda gençlere temel düzeyde yetkinlik kazandırmayı, gençlere geleceklerini şekillendirebilecek özgüven kazandırmayı hedefleyen eğitim programına, 13-17 yaş arası gençler katıldı. 6 hafta süren eğitim programına katılan gençler, ekip çalışması, fütürizm, zihin haritası, yapay zeka, dijital dünyada güvenlik, kodlama, 3 boyutlu modelleme, NFT, resim teknikleri gibi geleceğin önemli kavramları üzerine eğitimler aldı. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki Atölye Nilüfer, Nilüfer İnovasyon Merkezi ile Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, alanında uzman kişiler tarafından verildi. Eğitimlerini tamamlayan gençler, düzenlenen törende sertifikalarını aldı. Nilüfer Belediyesi Nikah Evi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülşah Ayzit, BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk, BUMKAD Toplum 5.0 Proje Lideri Ayşe Görücü, ÇYDD Bursa Şubesi Yazmanı Deniz Büyükdere, eğitmenler, eğitime katılan gençler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediyesi olarak “Yeni Nesil Nilüfer” anlayışıyla sadece geleceğin değil, bugünün de ortağı olan genç kuşağın ihtiyaçlarını gözeterek bir kent yapılanması kurgulamayı amaçladıklarını vurguladı. Toplum 5.0 eğitim programının, birçok disiplinde konuları ele alarak, gençlerin yetkinliklerini artırma noktasında çok değerli olduğunun altını çizen Özer, “Günümüzde her şey çok hızlı değişiyor. Eskiden tek bir mesleği bilmek cazip bir nitelikti. Artık birçok disiplinde birçok alanda yetkin olmamız bekleniyor. Birlikte düşünüp üretmek, bunları hayata geçirip sonuçlarını birlikte yaşamak ve kolektif çalışma gibi kavramlar daha da gerekli hale geldi. Çağın getirdiği sorunlar ile başa çıkabilecek nitelikte bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayan bu eğitim çalışmasına katılan ve sertifika almaya hak kazanan gençlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Toplum 5.0 projesine 2023 yılında da devam edeceklerini söyleyen BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk de, projeyi Türkiye'nin dört bir yanına yaymak istediklerini ifade etti. Öztürk, “Çocuklarımızın geleceğin mesleklerini öğrenmelerini sağlamak, bu alanlarda yetkinlik kazanmalarına destek olmak öncelikli hedeflerimizden biri haline geldi. Projeyi yaygınlaştırarak Türkiye'deki her gencimizin, her çocuğumuzun projemizin bir üyesi, sonrasında bir paydaşı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerin, geleceği şekillendirme yolculuğuna başladığını ifade eden Toplum 5.0 Proje Lideri Ayşe Görücü de, “Biz, emek verdiğimiz, gençlerin yolunu açtığımız zaman onlar geleceğimizi şekillendirecekler. Gelecek bugünden şekilleniyor. Bu çocuklar, bu yaşta geleceği şekillendirme yolculuğuna başladılar. Dünya şuan Endüstri 4.0'da ve Toplum 5.0'ı konuşuyor. Dünya ülkelerini yakalamak için hızlı davranmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından, Toplum 5.0 eğitimini tamamlayan gençler, sertifikalarını aldı.