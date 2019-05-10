Nilüferli karateciler kürsüde

Balıkesir'de düzenlenen “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İllerarası Karate Turnuvası”na katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler, turnuvada birincilik ve üçüncülük elde ettiler.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Balıkesir'de “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İllerarası Karate Turnuvası” düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden takımların yer aldığı turnuvaya, Nilüfer Belediyespor da katıldı. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Nilüfer Belediyesporlu Nisanur Çakır 32 kilo yıldızlar kategorisinde yaptığı maçlarının tamamını kazanarak birinci oldu. Nilüfer Belediyespor'un diğer sporcusu Beyzanur Peker de 40 kiloda yıldızlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Elde ettikleri başarı için sporcuları kutlayan Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Nilüfer Belediyespor olarak voleybol ve hentbol gibi profesyonel dallar dışında 22 ayrı branşta amatör sporculara hizmet veriyoruz. Karateden jimnastiğe, yüzmeden hava sporlarına kadar birçok ulusal başarı elde ettik. Elde edilen başarılar bize gurur veriyor” dedi.