Nilüferli öğrencilere bilgisayar sınıfı

Çalı ile Kültür Kadın ve Çocuk Akademileri'nde oluşturulan sınıflarda bilgisayarlardan yararlanan öğrenciler, hem derslerini takip ediyor hem de araştırmalarını yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilere destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce, imkanı olmayan öğrenciler için düzenlediği tablet kampanyası ile bir çok öğrenciyi tablet sahibi yapan Nilüfer Belediyesi, şimdi de öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla bilgisayar sınıfları kurdu.

Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi ile Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'nde oluşturulan sınıflarda bilgisayarları kurdu ve internet erişimlerini sağladı.

Sınıflardan yararlanmaya başlayan öğrenciler burada hem uzaktan eğitimlerini sürdürüyor, hem de ihtiyaç duydukları araştırmaları

yapıyor.

Bilgisayar sınıfları, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralı gözetilerek oluşturuldu ve bir sınıflardaki kişi sayısı sınırlı tutuldu.

Kültür Mahallesi'ndeki akademide 5 kişilik bir sınıf, Çalı

Mahallesi'nde de 3'er kişilik iki sınıf oluşturuldu.

Sınıflardan yararlanmaya başlayan öğrenciler kendilerine bu imkanı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ettiler. Öğrenciler, “Bazılarımızın evinde tek bilgisayar var ama öğrenci sayısı fazla. Ayrıca internet erişimi olmayan arkadaşlarımız da var. O nedenle Nilüfer Belediyesi'nin bu imkanı sunması, bizi hem rahatlattı hem de sevindirdi” diye konuştular.