Nilüferli okuyucular dijital söyleşide buluştu

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan değerli isimler, Baykurt'un eserlerine yansıyan göç olgusunu ve göçün toplumsal boyutlarını, yazarın yaşam hikâyesi üzerinden anlattı.

Kültürel etkinliklerini pandemi süreci ile uyumlu hale getiren Nilüfer Belediyesi “2020 yılın yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri”nin söyleşi buluşmalarını internet üzerinden gerçekleştirmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyesi bu kapsamda Neşe Erdilek, Sevengül Sönmez ve Turhan Günay'ın konuşmacı olarak katıldığı dijital bir söyleşi düzenledi. “Fakir Baykurt edebiyatında göç” başlığıyla düzenlenen ve çok sayıda katılımcının takip ettiği söyleşide usta yazarın yaşam hikâyesi ekseninde göç olgusu, bu olgunun oluşturduğu toplumsal değişimler, kültürel yansımalar ve edebiyat dünyası üzerinde bıraktığı izler ele alındı.

Konuşmacılardan yazar Turhan Günay, Türklerde göç hareketliliği ve göç hareketlerinin yakın dönem açısından Fakir Baykurt'un eserlerindeki yansımalarına değindi. Yazar Neşe Erdilek de göç, göçmenlik kavramları ve bu kavramların beraberinde getirdiği umutsuzluk, yoksulluk, dışlanma, kimlik çatışmaları, aile ve toplum yapısı üzerindeki etkileri ve bu kavramların oluşturduğu kültürel sentezin özellikle 19. ve 20. yüzyılda sürgün, gurbet, savaş ve göç edebiyatını şekillendirdiğini söyledi.

Kendisi de Almanya'ya işçi olarak giden birinci kuşak bir Türk ailenin çocuğu olan ve Fakir Baykurt hakkında araştırmaları bulunan yazar Sevengül Sönmez ise, Baykurt'un yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Almanya'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sönmez, Baykurt'un 1979'da başlayıp ölümü ile biten Almanya günlerinde eğitimci ve yazar olarak oradaki Türklerle kurduğu iletişim ve etkileşim sayesinde göç ve gurbet yaşamı üzerine başarılı pek çok eser ortaya koyduğunu hatırlattı. Baykurt'un Almanya'da Türk edebiyatının varlığını sağlayan en önemli isimlerden olduğunu ifade eden Sönmez, “Baykurt özellikle son yirmi yılını geçirdiği Duisburg kentinde adeta bir kültür elçisi olarak çalışmış, Almanya'daki Türk ailelerin ve özellikle Türk çocuklarının dil ve eğitim alanında yaşadığı sorunlara çarpıcı eserleri ile dikkat çekmiş, edebiyatını katılımcı bir düzlem ve içeriden bakabilme özelliği ile nesnel eserlerle yansıtmıştır. Bu çabaları Almanya'da Türkçe edebiyat festivalleri düzenlenmesini ve günümüzde onun adına kültür ödülü yarışmaları düzenlenmesini sağlamıştır” dedi.