Nilüferli sporcular Türkiye Judo Şampiyonası'na damga vurdu

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Karaman'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na elde ettiği başarılarla damga vurdu.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Karaman'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer GESK), minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 5 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Miniklerde 30 kilogramda Burak Can, 46 kilogramda Enes Bilgili altın, yıldızlarda 46 kilogramda Oğuzhan Sevim altın, 50 kilogramda Oğuzhan Çağdaş altın, 66 kilogramda Emin Gürbüz gümüş, gençlerde 70 kilogramda Rabia Akova altın, 52 kilogramda Esra Akova gümüş, 66 kilogramda Muhammet Balcı bronz, büyüklerde de 57 kilogramda Esra Akova bronz, 81 kilogramda da İsrafil Dündar bronz madalya elde etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, başarılarından dolayı sporcu ve teknik heyeti kutlayarak, “Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aldığımız başarılarla Nilüfer'in adını duyurmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Genç, desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de teşekkür etti.