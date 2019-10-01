Nilüferli veteranlardan 2 kupa

Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı, Bodrum'da gerçekleştirilen 'İsmail Ulukan Bodrum Veteran Turnuvası'nda 2 kupa birden kazandı.

Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı, Bodrum'da gerçekleştirilen 'İsmail Ulukan Bodrum Veteran Turnuvası'na başarısıyla damga vurdu. 25-29 Eylül tarihleri arasında Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 24 takım, 3 ayrı kategoride şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın +45 yaş ve +50 yaş kategorilerinde mücadele eden Nilüfer Belediyesi Veteran Takımı, 2 kupa birden kazandı. +45 yaş kategorisinde rakiplerini yenen Nilüferli veteranlar, finalde Timsahlar takımı ile karşılaştı. Büyük heyecanın yaşandığı final maçında Nilüferli veteranlar rakibine 40-33 yenilerek, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı, +50 yaş kategorisinde de üçüncülük mücadelesi verdi. Ataköy Deniz Kulübü ile karşılaşan Nilüferli veteranlar, nefes kesen maçta 50-46 galip gelerek, turnuvada üçüncü oldu.

Kendilerine sağladığı her türlü destek için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Nilüfer Belediyesi Veteran Basketbol Takımı Sorumlusu Korhan Akdoğan “Basketbol şehri Bursa'nın ülke çapında başarılar kazanan veteran takımını oluşturduk. Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz takım arkadaşımız ve eski hakem İsmail Baş anısına, bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Nilüfer Belediyesi 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası'nı 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapacağız. Bu turnuvada Türkiye'nin birçok ilinden gelen takımları ağırlayarak, örnek bir organizasyon düzenleyeceğiz” dedi.