Nilüferli yamaç paraşütçüleri hedefe atladı

Nilüfer Belediyesporlu yamaç paraşütçüleri, Burdur'da yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'na ikinci etap atlayışlarına elde ettikleri başarılarıyla damga vurdu.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması ikinci etap atlayışları 3-6 Mayıs tarihlerinde Burdur'da gerçekleşti. Yarışmaya Nilüfer Belediyespor da katıldı. 380 rakımlı Avşar Tepesi'nden uçan sporcular, Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki yarıçapı 5 metre olan daireye başarılı atlayışlar gerçekleştirdi. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması ikinci etap atlayışlarında Nilüfer Belediyespor, takım halinde birinci olurken, genel ve kadınlar klasmanında da derece elde etti. Nilüfer Belediyesporlu Erol Aslantaş genel klasmanda üçüncü olmaya hak kazanırken, kadınlar klasmanında da Aleyna Özel ikinci oldu.

Nilüfer Belediyespor'un başarılı iki sporcusu aynı zamanda Türkiye Yamaç Paraşütü Milli Takımı'na seçildi.