Nilüferli yüzücü Millî Takım'da

Nilüfer Beldiyesporlu yüzücü Polat Uzer Turnalı, Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları'nda şampiyon oldu. Nilüferli yüzücü Genç Millî Takım'a da seçilme hakkı kazandı.

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Millî Takım ve Aday Kadro Belirleme Yarışmaları 6-9 Şubat tarihleri arasında Kocaeli Gebze'de yapıldı. Nilüfer Belediyesporlu genç yüzücü Polat Uzer Turnalı, 10.000 metrede 01:56:18'lik derecesiyle 18 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Turnalı, aynı zamanda “Açık Yaş” Türkiye ikinciliği de elde ederek, Türkiye Yüzme Genç Millî Takımı'na seçildi. Polat Uzer Turnalı, 8 Mart 2020 tarihinde İsrail'de yapılacak olan LEN OPEN WATER CUP 2019-Leg 1 yarışmalarında Türkiye'yi ay yıldızlı mayo ile temsil edecek.

Genç yüzücü ve antrenörlerini kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Turgay Erdem, “Profesyonel takımların yanı sıra yüzme, atletizm, jimnastik, karate gibi amatör branşlarda da genç sporcularımız Türkiye şampiyonlukları kazanarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyorlar. Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımları önümüzdeki dönemde artırarak sürdüreceğiz” dedi.