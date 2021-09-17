Nilüferliler zehir solumak istemiyor

Nilüfer'de fabrika bacalarından kaynaklanan kokudan rahatsız olan 5 mahallenin sakinleri, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Mahalle sâkinlerinin yanında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Halkımızın temiz hava talepleri karşılanana kadar birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer'de bazı mahallelerde, çevredeki fabrika bacalarından kaynaklanan koku sıkıntısı vatandaşların tepkisine yol açıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşama haklarına dikkat çekmek isteyen Nilüfer'in 5 mahallesinde oturan vatandaşlar, bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Yayılan kokudan etkilenen 23 Nisan, Altınşehir, Yüzüncüyıl, 19 Mayıs, 29 Ekim Mahalle Komiteleri, Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte açıklama yaptı. 23 Nisan Mahallesi'nde yapılan ortak açıklamaya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. 5 mahalle adına ortak açıklamayı 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar yaptı. Anayasanın 56. maddesine göre herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “Bizler sağlığımızı etkileyen maddeler içeren, emisyonları ile sağlığımızı tehdit eden ve yaydığı kokularla yaşam kalitemizi önemli oranda düşüren unsurlara yönelik tedbirlerinin alınması için toplandık. Yıllardır civardaki fabrikalar ve arıtma tesislerinden kaynaklanan koku emisyonları sebebiyle ilgili kurumlara ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) binlerce başvuruda bulunuldu. Koku emisyon oranı yakın dönemde bölgede yaşayan vatandaşları kapı pencere açamaz hâle getirdiği gibi çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir tehdit hâline gelmiştir” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü'ne yayılan koku ile ilgili şikâyette bulunduklarını belirten Muhtar Bayraktar, “Kokunun kaynağının tespit edilerek tarafımıza bildirilmesi” şeklinde cevap aldıklarını söyleyerek, “Biz vatandaşların bu işletmeleri koku ve gaz emisyonu anlamında denetleyecek yetkisi, teknik bilgisi ve donanımı yok iken bize verilen bu cevap kurumun sorunu çözme maksadı olmadığını göstermektedir. Bizler, zehir solumamak, korkunç bir kokuyla yaşamaya devam etmemek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü görevini layıkıyla yapmaya davet ediyor, temiz hava hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilân ediyoruz” dedi.

Turgay Erdem'den ilgili kurumlara çağrı

Halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, “ Sanayi önemli ama etkileri doğru kontrol edilmeli. Bize gelen şikâyet ve talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Sanayiciler gereken önlemleri almalı. Sanayi bölgelerindeki yönetimler işletmeleri kontrol etmeli, ilgili kurumlar denetimlerini gerçekleştirmeli. Biz kurum olarak karbon emisyonunun azaltılması için Avrupa Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attık. Bu nedenle gereken mücadeleyi vermeye kararlıyız. Bu meselenin çözümü için ilgili kurumları göreve davet ediyoruz” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da bölgede yaşayan biri olarak tepkisini dile getirdi. Binbaş, “Burada binlerce şikâyet var. Kokuyla uyanıyoruz. İlgili kurum ‘Kokunun kaynağını tespit edin' diyor. Biz nasıl tespit edelim? Kurum âdetâ bizimle dalga geçiyor. İlgili kurumları göreve davet ediyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.