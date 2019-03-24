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Nişan hazırlığı yaparken kazada ölen genç toprağa verildi

Ankara karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sedat Aksoy gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gencin, nişan hazırlıkları yaptığı ve önümüzdeki günlerde kız istemeye gidecekleri öğrenildi.


Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağında, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp taklalar atıp işyerinin bahçesine uçtuğu kazada araç sürücü Sedat Aksoy olay yerine hayatını kaybetmiş, araçta bulunan İbrahim K. ve Fuat A. ise yaralanmıştı. Kazada ölen Sedat Aksoy'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda alınarak ikamet ettiği Mesudiye Mahallesi'ne getirildi. İkinci namazına müteakip Mesudiye Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un cenazesi Mesudiye Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.


Öte yandan kazada hayatını kaybeden gencin nişan hazırlığı yaptığı ve önümüzdeki günlerde kız istemeye gideceği öğrenildi.

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