Niüfer'in yeşiline yeşil kattılar

Nilüfer Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren bir otomotiv firması ile birlikte 23 Nisan Mahallesi'nde ortak fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi kentteki yeşil alanları ve ağaç varlığını artırmak için Nilüferliler ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlediği fidan dikim etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Sürekli gelişen ve artan düzenli imar alanları ile birlikte yeşil alan ve ağaç varlığını da çoğaltacak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, son olarak ilçede faaliyet gösteren “Aptiv Türkiye Teknoloji Hizmetleri” isimli bir firmanın çalışanları ile 23 Nisan Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar'ın da katıldığı etkinlikte firma temsilcileri, çalışanlar ve aileleri, 23 Nisan Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerinde belirlenen ağaçlandırma alanında dişbudak, çınar ve akçaağaç cinsi fidanları birlikte diktiler.