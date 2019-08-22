Nobel ödüllü Sancar'dan ABD'deki Türk Evi'ne Bursa imzası

Dr. Aziz Sancar'ın ABD'ye giden Türkler için hayata geçirmeyi planladığı Türk Evi'ne Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) da katkı sağlayacak. Bursalı firmalar, 9 dönüm arazi içerisinde yaklaşık bin 400 metrekarelik kapalı alanA inşa edilen Türk Evi'nin mobilya, dekorasyon ve ev tekstil malzemelerini temin edecek.

2015 yılında kimya dalında aldığı nobel ödülüyle Türkiye'ye büyük sevinç yaşatan Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'nin ABD'de daha güçlü bir şekilde tanıtılmasına katkı sağlamak ve ülkeye giden Türk öğrencilere destek vermek maksadıyla Türk Evi inşâ ediyor. Kuzey Carolina'da hayata geçirilen Türk Evi, 9 dönümlük arazi içinde master ve doktora öğrencileri için misafirhâne, Türk derneklerinin kullanımına sunulacak ofisler ve Aziz&Gwen Sancar Vakfı'na katkı sağlamak maksadıyla sosyal alanlardan oluşacak.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın eşi ve aynı zamanda Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nın kurucusu Gwen Sancar, proje hakkında bilgi vermek için BTSO'yu ziyaret etti. 2008 yılında kendi birikimleriyle açtıkları 260 metrekarelik Türk Evi'nde sınırlı imkanlarla faydalı işler yapmaya çalıştıklarını belirten Gwen Sancar, iş dünyasının destekleriyle içerisinde misafirhâne, kütüphane, konferans ve sinema salonlarının bulunduğu yeni ve daha geniş bir Türk Evi inşâ ettiklerini söyledi. Sancar, “Bizim için önemli ve zorlu bir süreçte İbrahim Burkay'ın devreye girerek Bursa iş dünyasını harekete geçirmesi ve Türk Evi Projesi'ne destek sunmasını anlamlı buluyorum. Türk kültürünün tanıtımına da katkı sağlayan projeye destek veren bütün iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Anadolu topraklarının yetiştirdiği bir değer olarak Türk insanına büyük gurur yaşattığını söyledi. Başarısını nobel ödülü ile taçlandıran Sancar'ın bilim insanları için de ilham kaynağı olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Ülkemizin dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olan ABD'de de etkin ve güçlü bir tanıtıma ihtiyacı var. Bununla birlikte yeni ufuklara yelken açan master ve doktora öğrencilerimize rehberlik edecek bir yapı hazırlanıyor. Taşıdığı hassasiyet için Sayın Sancar'ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Türk Evi'nde tekstil sektörünün başkenti Bursa'nın ürün kalitesi, moda ve zerafetini yansıtan en güzel örnekleri kullanıma sunacaklarını belirten Başkan Burkay, “Başta tekstil ve İnegöl mobilyamız olmak üzere Bursa'mızın dünyaya ihraç ettiği ürünler Türk Evi'ne farklı bir değer katacak. Bursa iş dünyası, odamızın koordinatörlüğünde Türk Evi Projesi'ne gereken katkıyı sağlayacak” ifadelerini kullandı.