Nöbetçi kitaphanelerde sınav yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından oluşturulan Nöbetçi Kitaphanelerde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren üniversite adayları için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı daha gerçekleştirildi.

Gençlerin yoğun olarak kullandığı Nöbetçi Kitaphanelerle öğrencilere konforlu çalışma alanları sunan ve geleceğe hazırlanan gençlere destek olan İnegöl Belediyesi, üniversite adayları için deneme sınavı gerçekleştirildi. Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) denemesinde 135 öğrenci ter döktü.

Pazar olmasına rağmen uzun kuyruk

30 Ocak Pazar günü Nöbetçi Kitaphanede deneme sınavına girecek öğrenciler, hafta sonunu aldırış etmeyerek uzun kuyruk oluşturdu. Öğrencilerin kendilerini sınavda gibi hissetmeleri adına her detay düşünüldü. Sınava katılan öğrencilere; kalem, silgi, kalemtıraş ve şeker İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesi tarafından temin edildi. 10.15'te başlayan sınav 12.30'da son buldu.

İnegöl Belediyesi'nin tamamıyla gençlere ve öğrencilere özel konseptiyle hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphanelere üye olarak hem deneme sınavlarına hem de nezih ortamda ders çalışma fırsatını elde edebilirsiniz. Nöbetçi Kitaphanelerden faydalanmak için https://afer.in/l/H4KO81 bağlantısı üzerinden bilgilerinizi bir kez olmak üzere kayıt ederek tüm fırsatlara erişebilirsiniz.