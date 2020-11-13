Notalarla Doğu Türkistan davası

ULUKÖK Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu, 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944'te Şarkî Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla iki kez bağımsız bir devlet olarak kurulan ve her ikisi de Rusya ve Çin işbirliği ile yıkılan toprakları halen işgal altına olan Doğu Türkistan davasını notalar eşliğinde anlattı.

Şarkî Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla 12 Kasım 1933 ve 11 yıl sonra aynı gün olan 12 Kasım 1944'te ikinci kez kurulan ve her ikisi de Komünist Rusya ve Çin işbirliği ile yıkılan Doğu Türkistan'ın kuruluş yıldönümü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen konserle kutlandı. Doğu Türkistan topraklarının işgali günümüzde en sert şekilde devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde, Doğu Türkistan davasına dikkat çekildi. Doç. Dr. Erdem Özdemir tarafından, Türkiye'de Türk Dünyası müziklerinin eğitimi, icrası ve tanıtımı amacıyla kurulan ULUKÖK Türk Dünyası Müzikleri Topluluğu, 11 yıl arayla aynı tarihte kurulan bu iki Türk ve İslam devletinin kuruluş yıldönümünde Uygur Müziklerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı. Evlerinden ve ailelerinden adeta koparılmış 120 Uygur öğrenciye ev sahipliği yapan Bursa'da, Türklük ve İslamlık açısından son derece önemli olan bu günün kutlanması ayrı bir önem kazandı. Konserde 15 Uygur halk türküsü ve şiirler seslendirildi. Ayrıca bir Uygur uzmanı olan Doç.Dr. Erdem Özdemir, Doğu Türkistan'ın kuruluşundan günümüze tarihi hakkında bilgiler verdi.