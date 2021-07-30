Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021 Kamu Personeli Seçme Sınavına (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında İlimiz Nilüfer ve Yıldırım İlçe Nüfus Müdürlükleri, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07:00-14:30 saatleri ile 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."