Nur Gül Arslan: "İçmimar olmayı düşünen gençler, bunlara dikkat"

Bursa'da binlerce projeyi hayata geçiren, aynı zamanda İçmimarlar Odası Bursa Şubesi'nin kurucu başkanı olan içmimar Nur Gül Arslan, genç meslektaşlarına önemli tavsiyelerde bulundu. Başarılı iş kadını, iyi bir içmimarda bulunması gereken özellikleri de sıraladı.

İçmimarlık günümüzün gözde mesleklerinden. Bu mesleği yapmak için ilk şart; üniversitelerin 4 yıllık içmimarlık lisans eğitimini almak. Peki eğitim başarılı bir kariyer oluşturmak için yeterli mi? Bursa'da hayata geçirdiği önemli projelerle dikkatleri üzerine çeken içmimar Nur Gül Arslan, bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Bu meslek hayatın ta kendisi. İçmimarlık multidisipliner bir meslek. İçmimar olabilmek için anlamak, okumak, araştırmak gerekli. İyi bir içmimar olabilmek için de vizyoner olmak şart. Ayrıca içmimarın kendini her konuda geliştirmesi, genel kültür sahibi olması gerek. Bunların yanı sıra gözlem yapabilmeli, çok gezip görmeli, incelemeli, öğrenmeye hevesli olmalı, araştırmacı ruha sahip olmalı.”

"İlham verici isimleri takip edin"

Başarılı bir kariyer oluşturabilmek için içmimarın bilgilerini sürekli güncellemesi gerektiğine de dikkat çeken Nur Gül Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi içmimar olmak isteyen gençlerin yapmaları gerekenlerin başında şunlar geliyor; çizim-sunum programlarında kendini geliştirmek, eğitimlere, seminerlere, workshop'lara katılıp sergi gezmek, fuarlarda yenilikleri görmek, malzemeleri tanımak ve ilham veren meslektaşlarını takip etmek.”

"Kötü deneyimlerden ders çıkarın"

Her içmimarın mesleğinde olumsuz tecrübeler yaşayabileceğini dile getiren Nur Gül Arslan, kötü deneyimlerden ders çıkarmak ve pes etmemek gerektiğini de söyledi: “Azimli ve cesur olabilmek, gerektiğinde risk alabilmek, kötü deneyimlerden ders almak, sabırlı, istikrarlı olmak lazım. Tabii bir de hayallerden vazgeçmemek.”

İçmimarlık mesleğinde insan ilişkilerinin de önemli olduğunu belirten Arslan, “Ustaları doğru yönlendirmek, müşterilerle iyi ilişkiler kurmak ve yeni insanlarla tanışıp network edinmek şart. Ayrıca sahada tecrübe çok önemli. Bu nedenle yeni mezun meslektaşlarıma tavsiyem; yeni projeler üzerinde sahaya inerek çalışmaları” dedi.