Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri İnegöllülerle paylaştı

Dr. Nurullah Genç, İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği ‘Huzurlu Aile Mutlu Gençlik' programları kapsamında “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” semineri ile İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları devam ediyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl “Huzurlu Aile Mutlu Gençlik” ana temasıyla yapılacak seminerlerin altıncı haftasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde, Dr. Nurullah Genç İnegöllülerle buluştu.

Aynı zamanda Şair ve Yazar olan Nurullah Genç, “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” konulu seminerde aile yapısının önemini ve değerini anlattı. Programa Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminer programında, daha sonra Nurullah Genç “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” anlatımı için sahneye çıktı.

Dr. Nurullah Genç, gençliğin sorunlarını ve çözüm önerilerine değinerek ailenin çok önemli olduğunu, çocuğun kişilik ve karakterinin kazanıldığı temel eğitim yuvasının da aile olduğunu vurguladı. Bugün ailelerde en büyük problemin bireyler arasındaki iletişim eksikliği olduğuna değinen Genç, “Bizi biz yapan değerlerimizdir. Bugün eğitemediğimiz veya yanlış eğittiğimiz yavrularımız batılı değerlerle yetiştiği için yaşadığı toplumdan, ailesinden uzaklaştırılmıştır. Birileri bu topraklarda aile yapısının çökertilmesi için ellerinden geleni yaparak aileyi bölüp parçalıyorlar. Aile o kadar önemlidir ki kaybetmeden değerini bilemeyiz. O yüzden medeniyetimizi ve geçmişimizi iyi bilmeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz. En büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip olmaktır. Bunun için de ailemize değer vermeli, iyi bir aile bireyleri olmalıyız” dedi.

Kendi hayatından, yaşadıklarından da örnekler veren Dr. Genç, “Eskiden köy odalarında büyükler tarafından sevgi, saygı gösterilir, hikayeler anlatılır, kahramanlık türküleri söylenirdi. Büyükler küçüklere geçmişini anlatır, nasihatler edilirdi. Şimdi ise geçmişte büyüklerimiz tarafından yapılanlar aile bireyleri tarafından uygulanmıyor. Aile dağılınca iletişim kanalları da koptu ve aynı çatı altında yaşansa bile bireyler birbirinden uzaklaştı ve yabancılaştı. İlk kalemiz olan ailemize sahip çıkalım, iletişimi koparmayalım ve ailemizi muhafaza edelim” diye konuştu.

Program sonunda Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Salonu dolduran vatandaşlara yönelik kısa birer selamlama konuşması yapan Kaymakam Arslan ve Başkan Taban, Nurullah Genç'e günün anısına hediye takdiminde bulundu.