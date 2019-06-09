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O kedi yavrularını korumak isterken öldü

Bursa İznik’te Çakırca köyü sahilinde 1,5 ay önce anne kedi, söğüt ağacının gövdesinde doğum yapmıştı.

Bursa İznik'te Çakırca köyü sahilinde 1,5 ay önce anne kedi, söğüt ağacının gövdesinde doğum yapmıştı. Yavrularına söğüt ağacının dalında büyütmeye çalışan siyah renkli anne kedi dün akşam yavrularını köpek saldırısından korumak isterken öldü.


Talihsiz olay dün akşam sıralarında yaşandı. Yavrularına saldıran köpeğin önüne atlayan anne kedi, yavrularını korumak isterken bedelini canıyla ödedi. Öksüz kalan yavrular halen söğüt ağacında yaşıyor. Henüz bakıma muhtaç olan yavrulara kahvehane işletmecisi bakıyor.

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