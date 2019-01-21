O kuyrukta bir başkan

Yarıyıl tatiliyle birlikte binlerce tatilcinin akın ettiği Uludağ'da kilometrelerce uzunluktaki teleferik kuyruğu Bursa'nın sembolü oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kış festivali için Uludağ'a çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kuyruktan nasibini aldı. Teleferik sırasına geçen Aktaş vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş gençlerle birlikte bindiği teleferikte 25 dakika süren yolculuk boyunca gençlerin görüşlerini alıp, nasıl bir Bursa hayal ettiklerini öğrendi.

Bursa kent merkezinden kış turizminin önemli durağı Uludağ'a 56 yıldır alternatif ulaşım sağlayan teleferiği, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi tercih etti. Tek halatlık 9 kilometrelik hattıyla 140 kabinle 24 dakikada yolcuları Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 rakımlı Kadıyayla, bin 635 rakımlı Sarıalan ve bin 810 rakımlı 2.Oteller Bölgesi'ne ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.

Teleferiğe bu denli ilgi alaka olunca da istasyonlarda kilometrelerce uzunluktaki kuyruklar kaçınılmaz oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bir günde 40 bin kişi taşıyan dünyanın en uzun tek hatlı teleferiğine binmek için sıra bekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından zirvede organize edilen Kış Festivaline katılan Alinur Aktaş karayolu yerine teleferiği kulladı. Teferrüç Mahallesindeki teleferik istasyonuna gelen Başkan Aktaş vatandaşlarla birlikte kuyruğa girip teleferiğe binebilmek için bir saate yakın sırada bekledi. Kuyrukta beklediği sırada vatandaşlar sohbet etme imkanı bulan Aktaş vatandaşların şikayet ve önerilerini dinledi.

Bir saat sonra gençlerle aynı kabine binen Aktaş gençlere teleferiğin tarihini anlattı. 25 dakika süren yolculuk sırasında gençlerle sohbet etme imkanı bulan Alinur Aktaş gençlere nasıl bir Bursa hayal ettiklerini sordu. Kaynana çukurundan geçerken gençlere "bildiğiniz ne kadar dua varsa okuyun" diyen Aktaş kaynana çukuru denmesinin nedenini de gençlere anlattı.

20 binden fazla kişi yararlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin hafta sonu düzenlediği kış şenliği de Bursalıları sevindirdi. 20 binden fazla kişi şenlikten istifade etti. Teleferik biletinin yanısıra, sucuk ekmek ve ücretsiz kızak hizmetinin çok cüzi fiyatla sağlandığı festivalde Bursalılar gönüllerince eğlendi. Bazı Bursalılar ilk kez yeni teleferik hattına bindiklerini ifade ederken, kış şenliği etkinliğinin daha fazla düzenlemesini talep ettiler.