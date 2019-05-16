Obezite 360 projesine Medicana desteği

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğ'nin (BUSADER), 'Obezite 360' projesine en büyük destek Medicana Bursa Hastanesinden geldi.

Çağın hastalığı 'Obezite' ile mücadeleye destek veren Medicana Bursa Hastanesi, BUSADERin bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine 10 hastanın tedavi süreçlerini üstlenerek katkı sağladı. BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle ve hastanede tedavi gören hastalarla beraber, yönetime teşekkür ziyaretinde bulundu. BUSADER Başkanı Zerrin Özgüle, "OBEZİTE 360 projesinin amacı, dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteye dikkat çekmek istedik. Çünkü dünyada başlıca ölüm sebeplerinden olan kanser, kalp hastalıkları ve diyabetin temelinde obezite yatmakta. Obeziteye karşı koymanın en temel üçü unsuru var. Sağlıklı beslenme, hareket ve sağlıklı bir ruhsal yaşam. Çünkü biliyoruz ki, kötü beslenme ve hareketsiz bir yaşamın yanı sıra yaşadıklarımızın neden olduğu psikoloji de obezitenin temel sorunlarındandır. Obezite ile baş edebilmek için, bu üç önemli unsura dikkat çekelim istedik. Bu konuda gerek okullarda düzenlediğimiz farkındalık eğitimlerinde, gerek hastaların tedavi süreçlerinde, bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Pınar Şişman ve Diyetisyen Gönül Tuba Ciğerli'ye teşekkür belgesi takdim edilirken, Genel Müdür Remzi Karşı'ya ise plaket verildi.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olacaklarını belirten Karşı, özellikle çağın hastalığı obeziteyle ilgili farklı projelerle dikkat çekmek istediklerini söyledi.