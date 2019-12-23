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Obeziteye zumba yaparak dikkat çektiler

Obeziteden kurtulanlar ve kurtulmak isteyen hastalar Medicana Bursa Hastanesi tarafından düzenlenen zumba etkinliğinde bir araya geldi.


Medicana Bursa Hastanesi, çağın hastalığı olan obeziteye dikkat çekmek için obezite cerrahisi olmuş ve olmayı düşünen hastalar kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte hastalara, zayıflamada yeni ve en güncel tedavi yöntemleri, obezite ameliyatı sonrası, ameliyattan sonra geri kilo alımı alımında psikolojik faktörler gibi konular anlatıldı. Daha sonra tedavi gören ve görmeyi düşünen hastalar zumda dansı yaparak obeziteye dikkat çekti.


Medicana Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, "Bu sezonun ikinci Obezite Okulu hasta grup toplantısı olan kahvaltı etkinliğimizi ve hemen arkasından zumba sportif aktivitemizi gerçekleştirdik. Bu tarz etkinlik ve toplantıların hasta motivasyonunu artırdığı, daha sağlıklı kilo verdiği ve psikolojik olarak daha rahat bir dönem geçirdiği gözlemlenmiştir" dedi.

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