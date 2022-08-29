İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oda ve borsa başkanları TOGG'a geldi

Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG’da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik’e geldi.

Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa başkanı yerli ve milli otomobilin üretim üssü TOGG'da yapılacak olan toplantı için Bursa Gemlik'e geldi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


125. kuruluş yılını kutlayan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak olan yerli ve milli otomobil fabrikasına gelen 365 oda ve borsa başkanını karşıladı. Basına kapalı yapılan toplantı için girişte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.