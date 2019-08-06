Ödenek yok, proje durdu

Orhangazi Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesisler binasında ödenek yokluğundan dolayı çalışmalar durdu. 1 aylık çalışması kalan projede yüklenici firmanın hak edişleri ödenmediği için çalışmalar beklemeye alındı.

Orhangazi Belediyesi'nin Hürriyet Mahallesinde yapımını sürdürdüğü ve ORGÖÇ ile Hürspor kulüpleri için planlanan Hürriyet Sosyal Tesisler binasında inşaatta son aşamaya gelinmesine rağmen, proje ödenek yokluğundan dolayı beklemeye alındı. 4 katlı modern bir bina olarak daha önceki dönemde projelendirilen ve yapımına başlanan Hürriyet Sosyal Tesisler binasında yüklenici firma çalışmaları durdurdu. Öte yandan ödenek yapılması halinde sosyal tesiste 1 aylık çalışma kaldığı belirlendi. Hürriyet Sosyal Tesisleri 4 katlı olarak Hürspor, Orgöç ve diğer sivil toplum kuruluşlarına hizmet verecek.